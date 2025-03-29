تحرك محتمل من الزمالك ضد حسام حسن بسبب تصريحاته الأخيرة.. مصدر يكشف التفاصيل لمصراوي

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن موقف إدارة القلعة البيضاء بعد تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التي أدلى بها خلال ظهوره في برنامج "رامز إيلون مصر".

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الإدارة تدرس التقدم بشكوى رسمية ضد حسام حسن إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب تصريحاته الأخيرة التي اعتبرتها توجيهًا مباشرًا ضد الزمالك وتحريضًا لأحد اللاعبين.

وأوضح المصدر أن هناك حالة من الاستياء داخل النادي بسبب ما جاء في تصريحات حسام حسن، خاصة أن توقيتها غير مناسب تمامًا وقد يؤثر على استقرار الفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف أن إدارة الزمالك ستطالب المهندس هاني أبو ريدة بالتدخل، نظرًا لعدم قبول مثل هذه التصرفات، ولضمان الحفاظ على حقوق النادي في ظل الظروف الحالي.

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