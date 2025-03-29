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"انضمام زيزو للأهلي وفرص إمام عاشور".. أبرز تصريحات حسام حسن خلال برنامج إيلون مصر

08:54 م السبت 29 مارس 2025
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    حسام حسن في برنامج رامز ايلون مصر
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    حسام حسن وابنته (3) (1)
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    حسام حسن وابنته (1) (1)
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    حسام حسن في برنامج رامز ايلون مصر
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    حسام حسن
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    رامز جلال وحسام حسن مدرب منتخب مصر
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    حسام حسن ونوال الزغبي ورامز جلال
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    حسام حسن ورامز جلال
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    حسام حسن
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    حسام وإبراهيم حسن
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    حسام حسن وزيزو
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    حمدي فتحي وحسام حسن من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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    حسام حسن
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    التوأم حسام وإبراهيم حسن
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    حسام حسن
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    حسام حسن
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    حسام حسن
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    حسام حسن من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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كتب - يوسف محمد:

حل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول اليوم، ضيفا على برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال.

وأدلى حسن، خلال ظهوره في البرنامج بالعديد من التصريحات الهامة، والتي جاء أبرزها كالتالي:

وقال المدير الفني لمنتخب مصر، خلال ظهوره في البرنامج: "أحلم بتدريب النادي الأهلي في المستقبل، فأنا مشجع للنادي الأهلي وأهلاوي قوي وأنصح زيزو بالانضمام إلى الأهلي".

وأضاف: "أفضل صفقة قام الأهلي بإبرامها في السنوات الماضية، هي صفقة انضمام محمود حسن تريزيجيه والصفقة مفيدة للطرفين".

وتابع: "فرصة إنضمام إمام عاشور للمنتخب كبير وتصل إلى 90%، بينما تصل فرصة انضمام أحمد حجازي 1% فقط".

وواصل: "محمد صلاح يعد أول لاعب أمنحه التعليمات ويلتزم بها بشكل دائم ومستمر واللاعب أن يأتي مكاني في هذا المقلب والبرنامج هو إمام عاشور لكي يعقل".

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حسام حسن النادي الأهلي رامز إيلون مصر تصريحات حسام حسن منتخب مصر
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