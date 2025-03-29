كتب - يوسف محمد:

حل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول اليوم، ضيفا على برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال.

وأدلى حسن، خلال ظهوره في البرنامج بالعديد من التصريحات الهامة، والتي جاء أبرزها كالتالي:

وقال المدير الفني لمنتخب مصر، خلال ظهوره في البرنامج: "أحلم بتدريب النادي الأهلي في المستقبل، فأنا مشجع للنادي الأهلي وأهلاوي قوي وأنصح زيزو بالانضمام إلى الأهلي".

وأضاف: "أفضل صفقة قام الأهلي بإبرامها في السنوات الماضية، هي صفقة انضمام محمود حسن تريزيجيه والصفقة مفيدة للطرفين".

وتابع: "فرصة إنضمام إمام عاشور للمنتخب كبير وتصل إلى 90%، بينما تصل فرصة انضمام أحمد حجازي 1% فقط".

وواصل: "محمد صلاح يعد أول لاعب أمنحه التعليمات ويلتزم بها بشكل دائم ومستمر واللاعب أن يأتي مكاني في هذا المقلب والبرنامج هو إمام عاشور لكي يعقل".

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