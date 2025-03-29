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مصدر يكشف سبب غياب عبد الله السعيد عن مباراة الزمالك ستيلينبوش في الكونفدرالية

07:06 م السبت 29 مارس 2025
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    عبد الله السعيد على تنفيذ ركلة الجزاء
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    عبد الله السعيد
  • عرض 15 صورة
    لحظة تسديد عبد الله السعيد ركلة الجزاء
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    احتفال عبد الله السعيد
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    عبد الله السعيد لاعب الزمالك
  • عرض 15 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 15 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 15 صورة
    عبد الله السعيد
  • عرض 15 صورة
    عبد الله السعيد وناصر ماهر
  • عرض 15 صورة
    عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك
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    عبد الله السعيد وناصر ماهر
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    عبد الله السعيد
  • عرض 15 صورة
    عبد الله السعيد
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    عبد الله السعيد وناصر ماهر
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، غياب نجم وسط الفريق عبد الله السعيد عن بعثة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا، استعدادا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عبد الله السعيد سيغيب عن بعثة الزمالك المتجهة إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بسبب الإصابة".

وأضاف: "السعيد تعرض لكدمة في الظهر خلال مباراة الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا أمس في كأس مصر، لذلك فضل الجهاز الفني منحه راحة لتجهيزه لمباراة العودة".

واختتم المصدر تصريحاته: "عبد الله السعيد ينضم إلى محمود شيكابالا، محمود بنتايك".

ويلاقي نادي الزمالك نظيره ستيلينبوش يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويذكر أن نادي الزمالك، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

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عبد الله السعيد نادي الزمالك موعد مباراة الزمالك المقبلة كأس الكونفدرالية الأفريقية
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