"يحمل رقمه مع الزمالك".. زيزو ينشر صورة جديدة له

كتب - نهى خورشيد

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة جديدة له، في ظل أنباء المترددة خلال الفترة الأخيرة عن موقفه من تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وشارك زيزو متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة له مرتدياً جاكيت يحمل رقم 25 وهو الرقم الذي يرتديه مع الفارس الأبيض.

وساهم زيزو أمس في تأهل الفريق الكروي بنادي الزمالك إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد تسجيله الهدف الثاني في شباك سيراميكا كليوباترا، باللقاء الذي انتهى بهدفين مقابل هدف.