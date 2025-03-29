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هل يعود محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي أمام الهلال السوداني؟

06:43 م السبت 29 مارس 2025
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    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
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    محمد الشناوي يشرب المياة
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي
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    محمد الشناوي في الطائرة
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    محمد الشناوي حارس الأهلي
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    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي اليوم
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كتب- مصراوي:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل، في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي في مواجهة الهلال السوداني.

وأضاف المصدر، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قرر إعادة الشناوي مرة أخرى لحراسة مرمى الأحمر، نظرا لخبرته الكبيرة، وكونه الحارس الأساسي للفريق.

جدير بالذكر، أن مصطفى شوبير، شارك بشكل أساسي في حراسة مرمى الأهلي في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري المصري، بجانب مشاركة حمزة علاء ومصطفى مخلوف في مباراتي كأس الرابطة.

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