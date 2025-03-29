تغيير موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري اليد لهذا السبب

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، تعديل مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الزمالك، في إطار منافسات الجولة الختامية ببطولة الدوري المصري لكرة اليد.

وقرر الاتحاد المصري، تعديل موعد مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الزمالك، في الجولة ال 14 والختامية ببطولة الدوري المصري لكرة اليد، لتقام يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بدلا من إقامتها في اليوم ذاته، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة الختامية لبطولة الدوري المصري لكرة اليد، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار الاتحاد المصري لكرة اليد في بيان رسمي، أن السبب وراء تغيير موعد المباراة، هو إقامة بطولة العالم للناشئين في اليوم ذاته، في تمام الساعة السادسة مساءً، بحضور وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويذكر أن بطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2006 لكرة اليد، تقام في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

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