خاميس رودريجيز: استبعاد ليون المكسيكي من مونديال الأندية ظلم فادح.. وفيفا السبب

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال خاميس رودريجيز، لاعب فريق ليون المكسيكي، إن استبعاد ناديه من المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية المقبلة هو "ظلم فادح".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أعلن في وقت سابق من شهر مارس الجاري، استبعاد فريق ليون المكسيكي من بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ وجود إزدواج في ملكيته مع فريق باتشوكا المكسيكي وهو ما يتعارض مع لوائح البطولة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار رودريجيز، خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت أوردتها شبكة ذا أثليتيك، إلى أن "فيفا" هو المُخطيء:"ملكية الأندية معروفة ولم يبلغ فيفا الناديين بأنه حال تأهلهما لن يشاركا ولكنه قال بعد ذلك إن الفريقين لا يمكنهما المشاركة لذا فيفا هو من أخطأ لقد دعونا على القرعة ورحب بنا إنفانتينو".

وأتم اللاعب صاحب الـ 33 عاماً تصريحاته بقوله:"الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي، لقد فزنا في الملعب والآن فيفا يريد أن يسلبنا حقنا، النادي واللاعبون متضررون وماحدث ليس عدلاً ولقد خطط الكثير من المشجعين للسفر لحضور البطولة، فلدي الكثير من الأسئلة حول الأمر".

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، قد أوقعت فريق ليون المكسيكي في المجموعة الرابعة رفقة كلا من:فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي والترجي التونسي.

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