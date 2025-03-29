الزمالك يفقد خدمات بنتايج في رحلة جنوب أفريقيا.. التفاصيل كاملة

كتب- محمد خيري:

تأكد غياب المغربي محمود بنتايك عن نادي الزمالك في رحلة جنوب أفريقيا، لمواجهة فريق ستيلينبوش، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك أمام نظيره وستيلينبوش الجنوب أفريقي، يوم الأربعاء المقبلة، على ملعب الأخير، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن محمود بنتايج لن يلحق ببعثة الزمالك في جنوب أفريقيا، لعدم استخراج التأشيرة الخاصة به لدخول دولة جنوب أفريقيا.

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك حاول حل الأزمة واستخراج تأشيرة بنتايج ولكنه وفقا للأوراق المطلوبة كان عليه استخراجها من بلاده في ظل عدم استخراجه عقد عمل في مصر حتى الآن.

وتقرر أن تتجمع بعثة الفريق مساء اليوم للسفر إلى جنوب أفريقيا في الثانية فجر غداً الأحد استعداداً لمواجهة ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا، وسيكون في استقبال الفريق السفارة المصرية هناك.