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موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا

03:30 م السبت 29 مارس 2025

لاعبي النادي الأهلي

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كتب- محمد خيري:
يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، في المباراة المقبلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل، في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور رفع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن تشهد المباراة حضور، 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

ونجح الأهلي في التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته، بعد نادي أورلاندو الجنوب أفريقي الذي احتل الصدارة.

الفائز من مواجهتي الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

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النادي الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا
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