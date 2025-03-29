نجم الأهلي السابق: زيزو مكسب كبير للقلعة الحمراء والزمالك أخطأ

كتب- محمد خيري:

أكد أحمد حسن دروجبا، لاعب النادي الأهلي السابق، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيكون صفقة مفيدة للقلعة الحمراء في حالة ضمه.

وقال دروجبا، في تصريحات على قناة "etc": "زيزو لاعب كبير ومكسب كبير لأي نادي، وأي فريق أوروبي يتمنى ضمه، وهو يستحق اللعب في أكبر الدوريات الأوروبية".

وأضاف:" الأهلي لا يقف على أحد، ولكنه سيفيد الأهلي كثيرًا خاصة وأن النادي مقبل على كأس العالم للأندية، والزمالك أخطأ بترك ملف التجديد لزيزو حتى الآن".

وعن مواجهة الأهلي والهلال قال:" المباراة صعبة جدًا على الأهلي، ولكن دوري أبطال إفريقيا البطولة المحببة للأهلي".

وعن أزمة إمام عاشور مع حسام حسن قال:" أتمنى أن تنتهي الأزمة، وإمام عاشور لاعب مميز ومهم جدا لمنتخب مصر، وأي مباراة يغيب عنها خسارة له وأتمنى عودته للمنتخب في أقرب وقت".