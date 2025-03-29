بيسيرو يوجه رسالة للجماهير بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر

كتب ـ نهى خورشيد:

وجه البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، رسالة شكر لجماهير الفريق عقب التأهل إلى نهائي كأس مصر.

وكتب بيسيرو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "وصلنا إلى نهائي كأس مصر! شكرًا جزيلًا لجميع الجماهير على دعمكم الرائع، بروح الفريق الواحد، والوحدة، والعزيمة، حققنا هدفًا هامًا، وسنواصل مسيرة نجاح الزمالك".

وكان الفارس الأبيض حسم تأهله إلى النهائي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف نهائي البطولة، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وسيواجه الزمالك نظيره بيراميدز في المباراة النهائية، دون تحديد رسمي لموعد إقامة المباراة.

اقرأ أيضًا:

وفاة نجم المصري والمنتخب السابق السيد عيد

قرار من بيسيرو بعد تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا