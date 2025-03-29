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بيسيرو يوجه رسالة للجماهير بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر

02:24 م السبت 29 مارس 2025
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    بيسيرو في مران الزمالك
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    بيسيرو وكولر
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو مدرب الزمالك
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    بيسيرو
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    بيسيرو
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كتب ـ نهى خورشيد:

وجه البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، رسالة شكر لجماهير الفريق عقب التأهل إلى نهائي كأس مصر.

وكتب بيسيرو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "وصلنا إلى نهائي كأس مصر! شكرًا جزيلًا لجميع الجماهير على دعمكم الرائع، بروح الفريق الواحد، والوحدة، والعزيمة، حققنا هدفًا هامًا، وسنواصل مسيرة نجاح الزمالك".

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وكان الفارس الأبيض حسم تأهله إلى النهائي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف نهائي البطولة، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وسيواجه الزمالك نظيره بيراميدز في المباراة النهائية، دون تحديد رسمي لموعد إقامة المباراة.

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