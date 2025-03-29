"هشجع الأهلي من قلبي".. خالد الغندور يثير الجدل برسالة نارية

كتب- محمد خيري:

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية، بشأن تشجيعه للنادي الأهلي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "منتظر كأس العالم للأندية لأرى النادي الأهلي المصري أمام ميسي و هو بيقدم مباراة كبيرة تليق بقيمة الكرة المصرية".

وأضاف: "وأيضا أمام بالميراس و بورتو وهشجع الأهلي من قلبي ليشرف مصر ومصر فوق الجميع".

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت مساء اليوم في مدينة ميامي الأمريكية، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بجانب كل من إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.