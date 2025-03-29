"بخصوص تمثيل منتخبهم أم مصر".. الكشف عن رد اللاعب هيثم حسن على الاتحاد التونسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن موقف اللاعب الفرنسي هيثم حسن المحترف بصفوف نادي ريال أوفيدو الإسباني من تمثيل منتخب فرنسا أم مصر في ظل كونه وُلِد لأم تونسية وأب مصري.

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أمس الجمعة أن اللاعب قد أخطر مسؤولي الاتحاد التونسي الذين تواصلوا معه بشعوره بأنه أقرب لكونه مصريًا من تونسيًا لذا يفضل تمثيل الفراعنة مستقبلاً إذ كان هناك فرصة.

وقرر مسؤولو الاتحاد التونسي، بحسب الإذاعة المحلية ذاتها، غلق ملف التفاوض مع اللاعب والبحث عن مواهب أخرى للاستفادة منها.

وينشط اللاعب الذي وُلد في فرنسا بمركز المهاجم والجناح الأيمن إذ سبق وتمثيل الديوك بمنتخبات الشباب تحت 17 و18 عاماً.

وكان اللاعب صاحب الـ 23 عامًا قد انتقل من صفوف فريق شاتورو الفرنسي إلى رديف فياريال في موسم 20/21 ثم خرج على سبيل الإعارة لنادي ديبورتيفو ميرانديس وسبورتنيج خيخون قبل أن يرحل بالانتقالات الصيفية الماضية لنادي ريال أوفيدو الذي ينشط بالدرجة الثانية في إسبانيا.

وشارك اللاعب خلال الموسم الجاري بـ 30 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

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