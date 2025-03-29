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ضربة قوية للهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

01:05 م السبت 29 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي والهلال السوداني عام 2020
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    صورة من مباراة الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 13 صورة
    مباراة الأهلي والهلال السوداني 2020
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    الهلال السوداني
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    مباراة الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 13 صورة
    مبارة الأهلي والهلال السوداني
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كتب- محمد خيري:

كشفت تقارير صحفية سودانية، اقتراب غياب قائد فريق الهلال عن مواجهة الأهلي في المباراة المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل، في التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت صحيفة كورة سودان، أن قائد فريق الهلال محمد عبد الرحمن اقترب من الخروج من حسابات المدير الفني للفريق، في مواجهة الأهلي.

وأضافت أن اللاعب تعرضه للإصابة خلال المشاركة مع الفريق في الدوري الموريتاني خلال الفترة الماضية، وتسببت في غيابه عن معسكر منتخب السودان الأخير، وتحديدًا مواجهتي السنغال وجنوب السودان بتصفيات كأس العالم.

واختتمت الصحيفة أن غياب عبد الرحمن المحتمل عن مباراة الأهلي، سيكون بمثابة ضربة كبيرة لفريق الهلال السوداني في مباراته المرتقبة بذهاب ربع النهائي خاصة وأنه أحد العناصر المؤثرة في صفوف الفريق.

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