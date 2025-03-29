وفاة نجم المصري والمنتخب السابق السيد عيد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تُوفيّ اليوم السبت نجم النادي المصري البورسعيدي السيد عيد بعد معاناة مع العمر عن عمر يناهز الـ 64 عاماً.

ومثّل السيد عيد نادي المصري البورسعيدي خلال الفترة من 1982 حتى 1995؛ إذ انضم خلال هذه الفترة لقائمة المنتخب الوطني عام 1992 تحت قيادة المدير الفني الراحل محمود الجوهري.

وذكر النادي المصري البورسعيدي، عبر بيان رسمي:"بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، ينعى نجم مصر والنادي المصري، خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، الكابتن السيد عيد والذي وافته المنية".

وأتم النادي البورسعيدي بيانه بـ:"مجلس إدارة النادي المصري إذ ينعى الفقيد الغالي، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وإنا اليه راجعون".

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