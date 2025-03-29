موعد سفر الزمالك إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش بالكونفدرالية

كتب- محمد خيري:

تستعد بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، للسفر إلى جنوب أفريقيا، استعدادا لمواجهة فريق ستيلينبوش، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي، يوم الأربعاء المقبلة، على ملعب الأخير، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تتجمع بعثة الفريق مساء اليوم للسفر إلى جنوب أفريقيا في الثانية فجر غداً الأحد استعداداً لمواجهة ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا، وسيكون في استقبال الفريق السفارة المصرية هناك.

وكان فريق الزمالك تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي البطولة ليضرب الأبيض موعداً مع بيراميدز في المباراة النهائية.