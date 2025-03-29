لاعب الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية: الأهلي يفوز في الدوري بالحكام

كتب- محمد خيري:

أكد حسام أسامة، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الحكام في الدوري المصري، تجامل النادي الأهلي وتساعده في الفوز بالمباريات.

وقال "أسامة"، في تصريحات على قناة "etc": "الحكام بتجامل الأهلي وتساعده كثيرًا، وفي نهاية المباريات يحصل على ضربات جزاء، ولا أرى مبرر للأهلي في طلب حكام أجانب قبل مواجهة الزمالك".

وتابع: "الأهلي افتعل أزمة، في دوري استثنائي وكان من المفترض أن يقف ويساند الحكام المصريين، خاصة وأنه قطب من أقطاب الكرة المصرية".

وأضاف: "زيزو من أفضل اللاعبين في مصر أخر 5 سنين، وكان من الأفضل تجديد عقد زيزو بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية خاصة وأن النادي حصل على مقابل مادي كبير".

وأكمل:" زيزو له فضل كبير على زيزو، والنادي لن يقف عليه، وهو لم يكن معروفًا قبل انتقاله للفريق الأبيض".