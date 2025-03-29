كيف منح تأهل الزمالك وبيراميدز لنهائي الكأس الأمل القاري لأندية الدوري؟

خطف فريق الزمالك بطاقة تأهل صعبة إلى دور نهائي كأس مصر بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة.

وضربّ الزمالك بالتأهل لنهائي كأس مصر موعدًا مع نظيره بيراميدز الذي كان قد تأهل بعد الفوز على نظيره البنك الأهلي برباعية نظيفة مساء أمس أيضًا.

وبذلك أصبح بطل الكأس هو أحد الناديين المتواجدين بالمربع الذهبي بالدوري لذا ضمن بيراميدز أو الزمالك مشاركة قارية على أن يتم النظر إلى أصحاب المركز الرابع بالجدول ليحظى بمشاركة قارية.

ويشارك ممثلاً عن مصر بطل الدوري بجانب الوصيف بدوري أبطال أفريقيا بجانب تأهل صاحب المركز الثالث وبطل الكأس إلى الكونفدرالية وحال كون بطل الكأس متواجدًا بالمربع الذهبي يتم ترشيح النادي صاحب المركز الرابع للمشاركة ببطولة الكونفدرالية.

وهو المركز الذي سيشهد منافسة مشتعلة بين الأندية المتواجدة بمجموعة التتويج التي تضم التسع أندية أصحاب المراكز الأولى بجدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري 2024ـ2025.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الموسم الجاري من المسابقة برصيد 43 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي الوصيف ـ عند خصم النقاط الثلاثة من رصيده بنهاية الموسم ـ فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

ويحتل فريق المصري المركز الرابع برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن البنك الأهلي صاحب المركز الخامس و5 نقاط عن فاركو صاحب المركز السادس و 6 نقاط عن بتروجت صاحب المركز السابع قبل 8 جولات (24 نقطة) من نهاية المسابقة.

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