قاد نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو" فريقه للتأهل إلى نهائي النسخة الجارية من كأس مصر بعدما سجل الهدف الثاني بالدقيقة 90 ليفوز ناديه بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال مباراة دور نصف النهائي التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

وضربّ الزمالك عقب التأهل إلى دور النهائي ببطولة كأس مصر موعدًا مع نظيره بيراميدز الذي تأهل إلى الدور ذاته بعدما فاز برباعية نظيفة على نظيره البنك الأهلي مساء يوم أمس.

وحقق الزمالك ولاعبوه عدة أرقام عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا والتأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر نستعرض 4 منها خلال السطور التالية:

1) رقمان لزيزو

فضّ زيزو شراكته على صدارة هدافي مواجهات سيراميكا كليوباترا بقميص الزمالك بوصوله للهدف رقم 4 وتوقف رصيد سيف الجزيري عند رصيد 3 أهداف، فيما وصل إلى الهدف رقم 100 في مسيرته مع الأندية.

2) عقدة لسيراميكا

مباراة الأمس كانت رقم 11 بسجلات مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا؛ إذ لم يستطع الأخير تحقيق أي فوز على لاعبي القلعة البيضاء بواقع 10 خسائر وتعادل وحيد كان في الدور الأول من الموسم الجاري من مسابقة الدوري.

3) العودة لنهائي الكأس

عاد فريق الزمالك مرة أخرى لنهائي كأس مصر بعدما غاب في النسخة الماضية حين تواجد بيراميدز وزد، فيما كان آخر ظهور بنهائي نسخة 2023/2022 حين خسر أمام الأهلي بهدفين نظيفين.

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