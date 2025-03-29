نجم الزمالك السابق يثير الجدل: "تحكيم أجنبي هايل"

كتب- محمد خيري:

أثار أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، الجدل عقب فوز الفريق الأبيض أمس على سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس مصر.

وكتب أحمد عيد عبدالملك، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تحكيم أجنبي هايل"، دون توضيح ما يقصد.

ونجح فريق الزمالك في التأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي البطولة ليضرب الأبيض موعداً مع بيراميدز في المباراة النهائية.

وتولى إدارة مباراة الزمالك وسيراميكا طاقم حكام من هندوراس بقيادة هيكتور سعيد مارتينيز سورتو حكما للساحة ويعاونه والتر لوبيس مساعد أول، وكرستيان راميريز مساعد ثاني.