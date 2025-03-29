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"'طمعت في المباراة".. أول تعليق من علي ماهر بعد خسارة سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

10:29 ص السبت 29 مارس 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إن لاعبيه قد ظهروا بصورة جيدة أمام نظيرهم الزمالك ولكن لم يحالفهم التوفيق.

وكان سيراميكا كليوباترا قد خسر بهدفين مقابل هدف على يد نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة في دور نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف ماهر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مبروك لنادي الزمالك، اللاعبون ظهورا بصورة جيدة ولكن لم يحالفهم التوفيق وصنعنا أكثر من فرصة محققة و طمعت في المباراة بفترة من فتراتها وكنا قريبون من تسجيل هدف أو هدفين قبل أن يسجل الزمالك هدفه الثاني".

وأتم مدرب سيراميكا كليوباترا تصريحاته بقوله:" لم نستقبل أي فرص خلال الشوط الأول سوى فرصة الهدف، وتمكنا من العودة وكنا نريد الفوز ودفعت بمحمد بوبو ومحمود زلاكة في وقت متأخر بسبب الجانب البدني".

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نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا كأس مصر الزمالك سيراميكا كليوباترا علي ماهر
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