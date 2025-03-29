نائب رئيس لجنة الحكام السابق يعلق على القرارات التحكيمية في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

كتب - يوسف محمد:

علق توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، على القرارات التحكيمية في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا أمس في نصف نهائي كأس مصر.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلة الجزاء الأولى للزمالك، غير صحيحة ولاعب سيراميكا كليوباترا لم يرتكب أي مخالفة في هذه اللعبة".

وأضاف: "الكرة طالت من لاعب الزمالك عبد الله السعيد، لذلك هو من تداخل مع المدافع وليس العكس وزاوية الرؤية للحكم كانت واضحة للغاية وتساعده على اتخاذ القرار المناسب".

وبالحديث عن ركلة الجزاء الثانية التي تم احتسابها للزمالك أيضًا، قال: "ركلة الجزاء الثانية صحيحة، خاصة وأن يد مدافع سيراميكا كليوباترا ساهمت في تكبير حجم الجسيم ومنع الكرة من المرور".

ويذكر أن نادي الزمالك، تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في نصف نهائي كأس مصر، في مباراة أدارها الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز.

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