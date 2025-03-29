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"بعد هدفه في مرمى سيراميكا".. زيزو يحقق رقما تاريخيا خلال مسيرته الكروية

06:44 ص السبت 29 مارس 2025
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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كتب - يوسف محمد:

واصل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تألقه رفقة نادي الزمالك في مختلف البطولات، بعدما سجل هدف فوز فريقه أمس على حساب سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما في نصف نهائي كأس مصر.

وتمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليضمن الفريق بذلك الصعود إلى نهائي كأس مصر.

وبهدف زيزو أمس في مرمى سيراميكا كليوباترا، وصل إلى الهدف رقم 100 في مسيرته مع مختلف الأندية التي لعب لها وكذلك مع منتخب مصر.

وأحرز أحمد سيد زيزو 87 هدفا طوال مشواره مع نادي الزمالك، بجانب تسجيله 5 أهداف مع فريق ليرس البلجيكي، هدفين خلال مشواره مع فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي ومثلهما مع فريق موريرينسي البرتغالي، بالإضافة إلى تسجيل 4 أهداف مع منتخب مصر.

وخاض زيزو خلال الموسم الحالي رفقة نادي الزمالك 29 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 7 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

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