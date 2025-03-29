كتب- يوسف محمد:

اختتمت أمس الجمعة، مباريات دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بمباراتين الأولى جمعت بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا والمباراة الثانية بين بيراميدز والبنك الأهلي.

وستكون جماهير الكرة المصرية، على موعد مع مباراة نهائية على مستوى قوي وكبير، حينما يلاقي الزمالك نظيره بيراميدز، في نهائي البطولة الذي لم يحدد موعدها حتى الآن.

وكان نادي الزمالك تمكن أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف واحد، ليضمن الصعود إلى نهائي البطولة، فيما تمكن بيراميدز من الصعود إلى الدور ذاته بعد الفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.

تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ومباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر الموسم الحالي 2024-2025، ستحمل الرقم 22 بين الفريقين، في مختلف المسابقات والمنافسات، حيث سبق وتواجها معا في 21 مباراة من قبل.

وخلال 21 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الزمالك من تحقيق الفوز في 12 مباراة، تلقى الهزيمة في ثلاثة لقاءات وحضر التعادل بين الفريقين في 6 مباريات.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض في تسجيل 47 هدفا في مرمى الزمالك، فيما تلقت شباكهم 32 هدفا.

ويعد النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا، برصيد 4 أهداف.

وبالحديث عن المواجهات التي جمعت بين الفريقين، في بطولة كأس مصر فإننا نجد أن الفريقين تواجها معا، في 3 مباريات بالبطولة، تمكن خلالهم الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة.

أقرأ أيضًا:

ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح داخل الجيم.. مرموش في مران السيتي.. احتفال زيزو