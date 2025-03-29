مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
تقام اليوم السبت 29 مارس العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم نستعرضها خلال السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإسباني
03:00 ـ ريال سوسيداد vs بلد الوليد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3
05:15 ـ إسبانيول VS أتلتيكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3
07:30 ـ ألافيس VS رايو فاييكانو ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3
10:00 ـ ريال مدريد VS ديبورتيفو ليجانيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1
مواعيد مباريات اليوم بكأس الاتحاد الإنجليزي
02:15 ـ فولهام VS كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1
07:15 ـ برايتون VS نوتنجهام فورست ــ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
06:00 ـ ريمس VS مارسيليا ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت HD1
10:00 ـ سانت إيتان VS باريس سان جيرمان ـ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4
10:05 ـ موناكو VS نيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3
ويضم فريق نيس الفرنسي بصفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم.
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