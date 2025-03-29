مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 29 مارس العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم نستعرضها خلال السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإسباني

03:00 ـ ريال سوسيداد vs بلد الوليد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

05:15 ـ إسبانيول VS أتلتيكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

07:30 ـ ألافيس VS رايو فاييكانو ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

10:00 ـ ريال مدريد VS ديبورتيفو ليجانيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

مواعيد مباريات اليوم بكأس الاتحاد الإنجليزي

02:15 ـ فولهام VS كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

07:15 ـ برايتون VS نوتنجهام فورست ــ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

06:00 ـ ريمس VS مارسيليا ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت HD1

10:00 ـ سانت إيتان VS باريس سان جيرمان ـ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4

10:05 ـ موناكو VS نيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

ويضم فريق نيس الفرنسي بصفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم.