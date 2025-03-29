مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
17:15

اتلتيكو مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

فولهام

- -
14:15

كريستال بالاس

الدوري الفرنسي

سانت اتيان

- -
20:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

موناكو

- -
22:05

نيس

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

02:13 ص السبت 29 مارس 2025

احتفال لاعبي ريال مدريد بالتأهل إلى ربع نهائي دوري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تقام اليوم السبت 29 مارس العديد من المباريات في مختلف المنافسات حول العالم نستعرضها خلال السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإسباني

03:00 ـ ريال سوسيداد vs بلد الوليد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

05:15 ـ إسبانيول VS أتلتيكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

07:30 ـ ألافيس VS رايو فاييكانو ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

10:00 ـ ريال مدريد VS ديبورتيفو ليجانيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

مواعيد مباريات اليوم بكأس الاتحاد الإنجليزي

02:15 ـ فولهام VS كريستال بالاس ـ القناة الناقلة: ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

07:15 ـ برايتون VS نوتنجهام فورست ــ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

06:00 ـ ريمس VS مارسيليا ـ القناة الناقلة ـ بي إن سبورت HD1

10:00 ـ سانت إيتان VS باريس سان جيرمان ـ ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4

10:05 ـ موناكو VS نيس ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

ويضم فريق نيس الفرنسي بصفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات الدوري الإسباني مواعيد مباريات كأس إنجلترا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موعد أذان فجر السبت 29 من رمضان 2025.. الإمساكية ودعاء السحور
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن