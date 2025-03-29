كرة يد.. الأهلي يفوز على البنك بعد مباراة ماراثونية ويقترب من حسم الدوري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الأهلي على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 28ـ24 بعد مباراة ماراثونية جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز لكرة اليد.

وانتهت المباراة التي أُقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بالتعادل بنتيجة 23ـ23 في وقتها الأصلي وتم الاحتكام لرميات الترجيح ( 7 أمتار ) التي حسمها الأهلي لصالحه بعد أن سجل لاعبيه 5 رميات من 5، بينما سجل البنك الأهلي رمية واحدة من الـ5 رميات.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 41 متصدرًا لجدول ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني قبل جولتين من نهاية الموسم لذا فالفوز بمباراة واحدة من المباراتين المتبقيتين للفريق يجعله بطلاً للمسابقة.

ويبتقى للأهلي مباراتي الزهور في الجولة الـ13 يوم الجمعه المقبل 4 ابريل القادم، والزمالك في الجولة الـ14، يوم الثلاثاء 8 أبريل القادم.

وحصل فريق البنك الأهلي على نقطة رغم خسارته لوصوله لركلات الترجيح ليصل إلى النقطة 17 في المركز الخامس.

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