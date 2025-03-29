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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

01:34 ص السبت 29 مارس 2025
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    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (11)
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    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (14)
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    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (15)
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    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (16)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق الزمالك للسفر إلى دولة جنوب أفريقيا لمواجهة نظيره نادي ستيلينبوش في ذهاب دور ربع نهائي الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره ستيلينبوش عصر يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل.

وكان الزمالك قد فاز مساء أمس الجمعة على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وضرب الزمالك موعدًا بفوزه على سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز في نهائي كأس مصر لموسم "2024-2025".

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نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الزمالك موعد المباراة المقبلة للزمالك
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