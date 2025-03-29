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"إن شاء الله سيجدد".. ميدو يتحدث عن تألق زيزو مع الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

01:00 ص السبت 29 مارس 2025
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  • عرض 7 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 7 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 7 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 7 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 7 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 7 صورة
    أحمد سيد زيزو
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بقدرات نجم فريقه أحمد سيد "زيزو" وبقيادته للفريق إلى نهائي كأس مصر.

وقاد زيزو فريق الزمالك للفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف في الدقيقة 90 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بدور نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف ميدو، خلال تحليله لمباراة سيراميكا كليوباترا بقناة أون تايم سبورتس:" زيزو سجل مع المنتخب هدفين ومع الزمالك، انظر إلى تصرفه بالكرة وثقته بنفسه وتسديده للكرة.. جمهور الزمالك بيشجع الفريق ويوصل رسالة لزيزو لتجديد عقده مع االزمالك وإن شاء الله يكمل رد الجميل بالتجديد".

وأشار عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، إلى أن الفريق لعب بشخصيته أمام سيراميكا كليوباترا، مضيفًا:"الجيل الحالي للاعبين رجال ويعلمون مسؤولياتهم".

وأتم ميدو تصريحاته بقوله:"الزمالك يمتلك مدير فني كبير بخبرات كبيرة ويعرف يدير المجموعة ويدير المباراة ويذاكر الخصم".

يذكر أن عقد زيزو مع نادي الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024ـ2025

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