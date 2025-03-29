بيسيرو يكشف سبب مشاركة مصطفى شلبي كمهاجم.. وتواجد زيزو كبديل

كتب ـ رامي بيشاي:

هنأ المدير الفني لفريق الزمالك، جوزيه بيسيرو، جماهير ناديه على الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي كأس مصر.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر بفوزه بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف مساء أمس الجمعة ليواجه بيراميدز في النهائي.

وقال بيسيرو، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"مبروك لجماهير الزمالك وأوجه لهم التحية والمباراة جيدة جدًا بالنسبة لنا وأحيي الفريق المنافس ومدربه والمباراة ضد فريق قوي وأدينا مباراة جيدة ونستحق الفوز في مباراة صعبة جدًا".

وأضاف مدرب الزمالك:" إهدار ركلة الجزاء أمر طبيعي في كرة القدم لكن الزمالك يملك الإصرار واللاعبين لا يستسلمون حتى بعد إهدار ركلة الجزاء والتعادل لسيراميكا؛ نجحنا في تسيد المباراة حتى نهايتها والزمالك يستحق الوصول إلى نهائي كأس مصر".

وبرر بيسيرو مشاركة مصطفى شلبي كمهاجم في ظل وجود ناصر منسي على مقاعد البدلاء، بقوله:"أثق في شلبي مثل ثقتي في ناصر منسي لكنه كان في حالة إعياء ولكن أثق في كل اللاعبين وتحدثت مع شلبي من قبل حول إمكانية استغلاله في هذا المركز".

وأشار مدرب الزمالك إلى أن سبب تواجد زيزو على مقاعد البدلاء هو عودته منذ فترة قصيرة من المنتخب، مضيفًا:"وفي رأيي كان أفضل لاعب في المنتخب المصري، واستهلك طاقة كبيرة مع المنتخب، والحفاظ عليه لتفادي الإصابة رغم رغبة اللاعب في خوض المباراة".

وأردف:"الأفضل بالنسبة لي أن يُشارك ٣٠ دقيقة وهو جاهز، أفضل من المشاركة في ٩٠ دقيقة وهو في حالة بدنية غير جيدة".

وردّ بيسيرو على سبب عدم الدفع بأحمد فتوح ومحمد حمدي لتجهيزهما لمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بقوله:"مشاركة بنتايج بدلاً من أحمد فتوح ومحمد حمدي بعد تأكد جاهزيته وحصوله على راحة المباراة الماضية".

وعن وضع زيزو بالفترة الجارية مع الفريق، قال بيسيرو:"لا أركز سوى أنه يملك شخصية قوية وحارب حتى لو لم يبدأ ليس سهلاً أن يشارك بعد فترة مشاركة مع منتخب مصر لا أحد يستطيع انتقاد زيزو ولا أريد أن يقلق أحد على زيزو".

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