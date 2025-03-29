"بعد الصعود إلى نهائي كأس مصر".. موعد مباراة بيراميدز المقبلة

كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من تحقيق الفوز على حساب فريق البنك الأهلي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة، حجز بيراميدز مكانه في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، للموسم الثاني على التوالي، ليلاقي الزمالك في نهائي البطولة، بعدما تمكن الأخير من تحقيق الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 مارس الجاري، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.