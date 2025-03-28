رسالة من جماهير نادي الزمالك إلى لاعبي الفريق خلال مباراة سيراميكا كليوباترا (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي الزمالك، على توجيه رسالة دعم إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

ويلاقي الزمالك حاليا نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر موسم 2024-2025.

وقامت جماهير الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة، على ترديد هتاف: "ياناس ياناس، الزمالك عايز الكأس".

ويلاقي الفائز من مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في النهائي، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقي بيراميدز والبنك الأهلي والتي تقام حاليا بين الفريقين.

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