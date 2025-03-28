كتب - يوسف محمد:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أبريل الجاري، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران بعض الفقرات البدنية، ثم قام الجهاز الفني للفريق، بتنفيذ بعض التدريبات الخططية

كما أدى حراس المرمى بالنادي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.