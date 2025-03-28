مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
17:15

اتلتيكو مدريد

كأس الاتحاد الإنجليزي

فولهام

- -
14:15

كريستال بالاس

الدوري الفرنسي

سانت اتيان

- -
20:00

باريس سان جيرمان

الدوري الفرنسي

موناكو

- -
22:05

نيس

جميع المباريات

إعلان

"جلسة كولر وتدريبات بدنية".. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

10:53 م الجمعة 28 مارس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (20)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (19)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (18)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (17)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (22)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (3)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (25)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (2)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (24)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (11)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (12)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (13)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (14)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (15)
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (16)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أبريل الجاري، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران بعض الفقرات البدنية، ثم قام الجهاز الفني للفريق، بتنفيذ بعض التدريبات الخططية

كما أدى حراس المرمى بالنادي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي تدريبات الأهلي الجماعية دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن