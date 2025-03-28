كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة تقدم نادي بيراميدز بطلب رسمي يتضمن رغبته في استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارته مباراته أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق بيراميدز يوم السبت المقبل 12 أبريل نظيره الأهلي ضمن الجولة الثانية للدور الثاني من مجموعة التتويج بالدوري.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، إلى اتخاذه الإجراءات الواجبة في هذا الصدد بعد أن استوفي طلب نادي بيراميدز الشروط المنصوص عليها لائحياً، وتعهده بسداد تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي فور انتهاء إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف مع الإشارة إلى خصم 3 نقاط من رصيد القلعة الحمراء بنهاية الموسم.

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