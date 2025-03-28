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لحظة بلحظة.. بيراميدز ضد البنك الأهلي 3-0

09:35 م الجمعة 28 مارس 2025
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    مباراة بيراميدز وإنبي
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    مباراة بيراميدز وإنبي
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    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره البنك الأهلي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي وكريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين وأحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: رمضان صبحي، فيستون ماييلي ومصطفى فتحي.

أبرز أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 13: فيستون ماييلي يحرز الهدف الأول لبيراميدز.

الدقيقة 18: أحمد عاطف يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في مرمى البنك الأهلي.

الدقيقة 25: بلاتي توريه يحرز الهدف الثالث لبيراميدز في مرمى البنك الأهلي.

الدقيقة 33: بطاقة صفراء لمحمود مرعي لاعب بيراميدز.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 6+45: نهاية الشوط الأول.

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