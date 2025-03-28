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لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 سيراميكا كليوباتر.. عبدالله السعيد يُسجل

09:08 م الجمعة 28 مارس 2025
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    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
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    الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا
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    مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك
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    مباراة سيراميكا والزمالك
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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر.

وتأهل فريق الزمالك إلى دور نصف النهائي بالفوز على سموحة برباعية مقابل هدفين في دور ربع النهائي فيما تأهل فريق سيراميكا كليوباترا بالفوز على الجونة بثلاثية مقابل هدف.

تشكيل الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد صبحي .

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق .

خط الوسط: محمود بنتايك - نبيل عماد دونجا – محمد شحاته - عمر جابر .

خط الهجوم: عبدالله السعيد - ناصر ماهر - سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "محمد عواد، أحمد سيد زيزو، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، محمد حمدي، محمود جهاد، سيف جعفر، مصطفى شلبي ،ناصر منسي".

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد عادل.

خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أيمن موكا - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

و يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

ملخص بأبرز أحداث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا:

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين على الكرة ولكن دون خطورة حتى أرسل عبدالله السعيد كرة عرضية في الدقيقة (5) وصلت لزميله حسام عبدالمجيد الذي حولها برأسه تجاه المرمى ولكن تصدى لها محمد بسام ثم وصلت لزميله الونش ولكن تصدى لتسديدته دفاع سيراميكا.

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا بالدقائق التالية على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى محمد صبحي الذي كانت تصله الكرات سهلة في يده.

وحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة (17) وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ضد لاعب سيراميكا كليوباترا فخري لاكاي وأرسل عبدالله السعيد الركلة الحرة المباشرة داخل منطقة الجزاء ولكن مرت دون خطورة.

وحصل فريق الزمالك على ركلة جزاء بالدقيقة 30 من عمر اللقاء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو ثم سددها عبدالله السعيد بنجاح في الدقيقة 33 بمرمى سيراميكا كليوباترا.

إسلام عيسى كاد يتعادل لفريق سيراميكا كليوباترا بهدف في الدقيقة (38) ولكن تصدى محمد صبحي حارس مرمى الزمالك لتسديدته.

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