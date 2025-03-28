متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر.

وتأهل فريق الزمالك إلى دور نصف النهائي بالفوز على سموحة برباعية مقابل هدفين في دور ربع النهائي فيما تأهل فريق سيراميكا كليوباترا بالفوز على الجونة بثلاثية مقابل هدف.

تشكيل الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: محمد صبحي .

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق .

خط الوسط: محمود بنتايك - نبيل عماد دونجا – محمد شحاته - عمر جابر .

خط الهجوم: عبدالله السعيد - ناصر ماهر - سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "محمد عواد، أحمد سيد زيزو، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، محمد حمدي، محمود جهاد، سيف جعفر، مصطفى شلبي ،ناصر منسي".

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد عادل.

خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أيمن موكا - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

و يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.

ملخص بأبرز أحداث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا:

وحصل فريق الزمالك على ركلة جزاء بالدقيقة 30 من عمر اللقاء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو ثم سددها عبدالله السعيد بنجاح في الدقيقة 33 بمرمى سيراميكا كليوباترا.