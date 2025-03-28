زيزو يقود الزمالك لنهائي كأس مصر بفوز قاتل على سيراميكا كليوباترا

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

قاد أحمد سيد "زيزو" فريق الزمالك إلى نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وتقدم فريق الزمالك بهدف سجله لاعبه عبدالله السعيد من ركلة جزاء بالدقيقة (33) لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وتعادل فريق سيراميكا كليوباترا بهدف في الدقيقة 58 سجله اللاعب أيمن محمد موكا قبل أن يخطف أحمد سيد "زيزو" البديل هدف الفوز بالدقيقة 90.

ويلتقي بذلك فريق الزمالك في نهائي الكأس بنظيره بيراميدز الذي فاز على نظيره البنك الأهلي:

ملخص بأبرز أحداث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا:

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين على الكرة ولكن دون خطورة حتى أرسل عبدالله السعيد كرة عرضية في الدقيقة (5) وصلت لزميله حسام عبدالمجيد الذي حولها برأسه تجاه المرمى ولكن تصدى لها محمد بسام ثم وصلت لزميله الونش ولكن تصدى لتسديدته دفاع سيراميكا.

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا بالدقائق التالية على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى محمد صبحي الذي كانت تصله الكرات سهلة في يده.

وحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة (17) وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ضد لاعب سيراميكا كليوباترا فخري لاكاي وأرسل عبدالله السعيد الركلة الحرة المباشرة داخل منطقة الجزاء ولكن مرت دون خطورة.

وحصل فريق الزمالك على ركلة جزاء بالدقيقة 30 من عمر اللقاء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو ثم سددها عبدالله السعيد بنجاح في الدقيقة 33 بمرمى سيراميكا كليوباترا.

إسلام عيسى كاد يتعادل لفريق سيراميكا كليوباترا بهدف في الدقيقة (38) ولكن تصدى محمد صبحي حارس مرمى الزمالك لتسديدته.

وأرسل عمر جابر كرة عرية بالدقيقة (51) وصلت لزميله ناصر ماهر الذي مرر الكرة لعبدالله السعيد الذي سددها قوية لترتطم في يد لاعب سيراميكا كليوباترا ويحتسها الحكم ركلة جزاء.

وسدد عبدالله السعيد ركلة الجزاء بجانب المرمى ليهدر فرصة تعزيز التقدم

وتصدى حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك بالدقيقة (53) لتسديدة من فخري لاكاي وحولها لركنية.

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا بعد ذلك على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى الزمالك فأرسل الجزائري قندوسي كرة عرضية في الدقيقة (57) ولكن وصلت سهلة ليد محمد صبحي.

وتعادل فريق سيراميكا بهدف في الدقيقة (57) سجله اللاعب أيمن سعد موكا.

ودفع المدير الفني لفريق الزمالك بيسيرو في الدقيقة (59) باللاعب أحمد سيد "زيزو" بدلاً من ناصر ماهر.

وحصل فريق سيراميكا كليوباترا ركلة حرة مباشرة بالدقيقة (61) حولها أحمد قندوسي داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن تصدى لها محمد صبحي وأمسك بها.

وطالب لاعبو الزمالك بالدقيقة (63) بركلة جزاء بداع سقوط سيف الجزيري ولكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء هذه المرة.

وأرسل لاعب سيراميكا كليوباترا أيمن موكا كرة عرضية قوية في الدقيقة (66) ولكنها لم تجد من يقابلها.

وقاد محمد شحاتة هجمة بكرة أرسلها لزميله سيف الجزيري على حدود منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا ليمرر الكرة لزميله زيزو الذي سددها قوية بالدقيقة (68) ولكن تصدى لها محمد بسام حارس مرمى سيراميكا.

وتوقف اللقاء لتلقي محمد بسام الإسعافات الأولية بعد إصابته قبل أن يُستأنف اللقاء.

وسدد لاعب الزمالك عبدالله السعيد كرة قوية في الدقيقة (71) ولكنها مرت أعلى مرمى محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

ودفع المدير الفني للزمالك في الدقيقة (75) باللاعب محمود جهاد بدلاً من دونجا ومصطفى شلبي بدلاً من سيف الجزيري.

واستغل لاعب سيراميكا كليوباترا زلاكا خطأ دفاع الزمالك وحصل على الكرة ومررها لزميله فخري لاكاي الذي سددها قوية ولكن بجانب مرمى محمد صبحي بالدقيقة (80).

وتصدى دفاع سيراميكا كليوباترا بالدقيقة (83) لفرصة جديدة من عبدالله السعيد الذي وصلته تمريرة من زميله عمر جابر سددها ولكن ارتطمت بالدفاع.

وحصل فريق سيراميكا كليوباترا على ركلة ركنية في الدقيقة (84) نفذها قندوسي ولكن حولها زميله فخري لاكاي سهلة في يد محمد صبحي.

ووصلت كرة للاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" على حدود منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا ليُهيء الكرة لنفسه ويسددها في الشباك بالدقيقة (90).