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"رمضان صبحي يقود الهجوم".. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة البنك الأهلي في كأس مصر

08:28 م الجمعة 28 مارس 2025
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    مباراة بيراميدز وإنبي
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    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 12 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 12 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 12 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
  • عرض 12 صورة
    مباراة بيراميدز وإنبي
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    مباراة بيراميدز وإنبي
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة كرونوسلاف يورتشيتش، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة البنك الأهلي، في بطولة كأس مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي وكريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين وأحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: رمضان صبحي، فيستون ماييلي ومصطفى فتحي.

وتمكن فريق بيراميدز من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في ربع النهائي، فيما صعد فريق البنك الأهلي إلى الدور ذاته بعد الفوز على غزل المحلة بهدف دون مقابل.

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فريق بيراميدز كأس مصر مباراة بيراميدز والبنك الأهلي موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي
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