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"ستكون المرة الأولى".. رقم تاريخي ينتظر سيراميكا كليوباترا حال الفوز على الزمالك

06:56 م الجمعة 28 مارس 2025
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    سيراميكا كليوباترا يفوز على فيوتشر
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    مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك
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    الزمالك مع سيراميكا كليوباترا،
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    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
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    الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا
  • عرض 22 صورة
    أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا 1
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    أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا
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    خالد صبحي مدافع سيراميكا كليوباترا
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    تدريبات نادي الزمالك
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    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 22 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 22 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 22 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 22 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 22 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 22 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 22 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 22 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 22 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 22 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
  • عرض 22 صورة
    تدريبات نادي الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

يبحث الفريق بنادي سيراميكا كليوباترا، عن تحقيق رقما تاريخيا، خلال مواجهة الزمالك اليوم في نصف نهائي كأس مصر، حال تمكن من تخطي الفارس الأبيض وتحقيق الفوز.

ويلاقي نادي سيراميكا كليوباترا نظيره الزمالك اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وحال تمكن فريق سيراميكا كليوباترا، من تحقيق الفوز على حساب نادي الزمالك اليوم، سيصعد إلى المباراة النهائية ببطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه.

وفي حال تمكن فريق سيراميكا كليوباترا، من الصعود إلى نهائي البطولة هذه النسخة، ستكون هى النسخة الثانية على التوالي، التي تلعب فيها المباراة النهائية بوجود فريق جديد.

ويذكر أن نادي الزمالك، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على فريق سموحة في الدور ربع النهائي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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