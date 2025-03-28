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"يبحث عن فوزه الخامس".. ماذا قدم جوزيه بيسيرو مع الزمالك قبل مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم؟

05:48 م الجمعة 28 مارس 2025
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المحتمل (5)
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    بيسيرو
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    بيسيرو وزوجته فاطيما 10_8
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    بيسيرو
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    بيسيرو في مران الزمالك
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    بيسيرو من المؤتمر الصحفي_Easy-Resize.com
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    بيسيرو وكولر
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    بيسيرو مدرب الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويبحث البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفارس الأبيض، عن الفوز الخامس له رفقة الفريق، منذ توليه القيادة الفنية للزمالك.

أرقام بيسيرو مع نادي الزمالك

ومنذ أن تولى بيسيرو القيادة الفنية للفريق في فبراير الماضي، خاض معهم 7 مباريات في مختلف البطولات، تمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في ثلاثة ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

وقاد بيسيرو الزمالك في 4 مباريات ببطولة الدوري، حقق الفوز في مباراة وحضر التعادل في ثلاثة مباريات، بينما لعب مباراتين مع الفريق في بطولة كأس مصر حقق خلالهم الفوز، بالإضافة إلى مباراة في كأس عاصمة مصر، حقق الفوز خلالها.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض تحت قيادة جوزيه بيسيرو 15 هدفا، فيما تلقت شباكهم 6 أهداف فقط.

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الزمالك تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا نصف نهائي بطولة كأس مصر جوزيه بيسيرو
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