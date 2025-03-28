الجزيري وزيزو يتنافسان على رقم قياسي في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

كتبت-هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويستعيد الزمالك مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ليصبح التونسي قريبا من الانفراد بصدارة قائمة هدافي مباريات الثنائي.

ويتصدر سيف الدين الجزيري قائمة هدافي مباريات الزمالك وسيراميكا كليوباترا، برصيد 3 أهداف متساويا مع أحمد السيد زيزو بنفس عدد الأهداف.

ويتنافس سيف الدين الجزيري وأحمد السيد زيزو، على صدارة هدافي مباريات الزمالك وسيراميكا كليوباترا، إذ أن اللاعب الذي سيسجل اليوم سينفرد بالصدارة.

وجاءت قائمة هدافي مباريات الزمالك وسيراميكا كليوباترا كالآتي:

سيف الدين الجزيري – 3 أهداف

أحمد السيد زيزو – 3 أهداف

أشرف بن شرقي – هدفان

إبراهيما نداي – هدفان

إمام عاشور - هدفان

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