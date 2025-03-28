خبير لوائح: خطاب الأهلي الذي رفضته الأولمبية لا يحفظ حقه لهذا السبب

كتبت-هند عواد:

لا يزال صراع أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قائما، حتى بعد أن أصدرت اللجنة الأولمبية قراراها، برفض شكوى الأهلي واعتماد قرار رابطة الأندية.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، رفض شكوى النادي الأهلي، بشأن أزمة مباراة القمة. وأيدت في بيانها، قرار رابطة الأندية باعتبار الأحمر منسحبا وخصم 6 نقاط من رصيده.

وذكر بيان اللجنة الأولمبية، أنه لم يثبت تقديم الأهلي طلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، كما أن خطاب رابطة الأندية جاء قبل المباراة بيومين، وتعيين طاقم التحكيم حق أصيل للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

خطاب الأهلي قبل المباراة بيوم

كان من ضمن المستندات التي تقدم بها الأهلي في شكواه إلى اللجنة الأولمبية. وهو خطاب موجه إلى اتحاد الكرة بتاريخ 10 مارس، أي قبل لقاء القمة بيوم واحد.

وجاء نص الخطاب كالآتي: "يأسف النادي الأهلي لما آلت إليه الأمور في ظل عدم التنسيق غير المبرر بالمرة بين اتحادكم "الموقر" ورابطة الأندية المحترفة تدفع ثمنه الأندية خاصة في الفترة الأخيرة التي تشهد مباريات مهمة وحاسمة في تحديد هوية البطل هذا الموسم.. فقد سارعت الرابطة في ساعة متأخرة من الليل بالإعلان عن جدول مباريات المرحلة الثانية للبطولة باستخدام الذكاء الاصطناعي حسبما ورد عنها ولا نعرف لماذا الذكاء الاصطناعي لا يعمل إلا في ساعات الفجر، ولماذا أيضًا حدد فقط مباريات فرق المقدمة، وترك البقية وكيف اختار الذكاء الاصطناعي موعد مباراة القمة بعد خمسة أيام فقط وهي مباراة يديرها طاقم تحكيم أجنبي قد يحتاج لاستقدامه عدد أيام أكثر.. ولماذا لم يقم اتحاد الكرة والرابطة بالتنسيق معا في هذا الأمر، خاصة وأن النادي الأهلي أرسل عشرات المكاتبات والشكاوى بسبب الأخطاء التحكيمية "الفجة".

وأضاف: "بل وطالب مرارًا بضرورة تطوير منظومة التحكيم للحفاظ على العدالة بين الأندية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ولعل ما زاد الأمور سوءا أنه لم يتبق على مباراة القمة سوى ٢٤ ساعة فقط، ولم يعلن اتحاد الكرة عن استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة خاصةً وحسبما ورد إلينا من معلومات في المحادثات العديدة التي جرت مع الأطراف المعنية أن رابطة الأندية المحترفة أكدت كتابة تحملها لكافة التكاليف المالية الخاصة بالاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي حرصا على نجاح المسابقة، وإيقاف كل ما يتردد من علامات استفهام نحو تحديد سير البطولة، النادي الأهلي يرفع إليكم الأمر مجددًا للتأكيد من جانبكم على إقامة مباراة القمة في وجود طاقم تحكيم أجنبي.. وأن يتحمل اتحاد الكرة ورابطة الأندية مسئولياتهما تجاه أي رؤى أخرى تنال من نجاح المسابقة واستكمالها في أجواء عادلة".

وعلق خبير اللوائح محمد بيومي على خطاب النادي الأهلي، وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: "الملف لم يدار بشكل جيد، اللجنة الأولمبية قالت إن الأهلي لم يطلب طاقم تحكيم أجنبي، وبالفعل هذا ما حدث، فهذا الخطاب لم يتضمن أي طلب".

وأضاف: "الخطاب لم يحفظ حق الأهلي، وكان الأولى به أن يطلب مباشرة عقد اللقاء بطاقم تحكيم أجنبي وتحمله ذلك، لكن ما ظهر في الخطاب يشير إلى أن الأهلي أراد ألا يتحمل تكلفة طاقم التحكيم الأجنبي معتمدا على خطاب الرابطة الذي سبقه بيوم واحد فقط، ومن المفترض أن يكون طلب استقدام حكام أجانب قبل 14 يوما، وهذا الخطاب لن يحسن موقف النادي الأحمر القانوني".

كانت رابطة الأندية خاطبت اتحاد الكرة، يوم 9 مارس الحالي أي قبل مباراة القمة بـ48 ساعة، لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك وتحمل تكلفتهم.

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