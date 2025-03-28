3 مكاسب للزمالك من مواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم

كتبت-هند عواد:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة سيراميكا كليوباترا، في التاسعة والنصف مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويدخل الزمالك بقيادة جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، بحثا عن عودة الانتصارات بعد تعادل مع الجونة وهزيمة من بتروجيت في بطولة كأس عاصمة مصر.

وخاض الزمالك 9 مباريات تحت قيادة جوزيه بيسيرو، فاز في 4 مواجهات وتعادل في لقاءات وخسر مباراة وحيدة.

مكاسب الزمالك من مباراة سيراميكا كليوباترا

يدخل الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا بحثا عن عدة مكاسب، أبرزها عودة الانتصارات للفريق بعد التعثر في بطولة كأس عاصمة مصر.

والمكسب الثاني للزمالك، يتمثل في الصعود إلى نهائي كأس مصر، بحثا عن اللقب الأول بالموسم الحالي، خاصة مع احتلاله المركز الثالث في الدوري المصري، بفارق 8 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وفي حالة فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا في لقاء اليوم، يحصل اللاعبون على دفعة معنوية قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش، في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

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