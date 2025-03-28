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والد حسام عبد المجيد "لمصراوي": الخطيب كان لاعب كرة شراب جامد.. ومحيي أراجوز الأفضل

12:55 م الجمعة 28 مارس 2025
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  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد لاعب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد لاعب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    حسام عبد المجيد
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كتب - محمد القرش:

تحدث محمد عبد المجيد والد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حسام، عن ذكرياته مع الكرة الشراب ورأيه في محمود الخطيب.

ويُعد محمد عبد المجيد أحد أفضل لاعبي الكرة الشراب في تاريخ مصر بجانب أسماء كثيرة مثل، محيي أراجوز وسعيد الحافي ومحمود الخطيب والشهبندر وجمال عبد الحميد.

وقال عبد المجيد في تصريحات خاصة "لمصراوي: "الكرة الشراب هي منبع الكورة في مصر، لكنها اتنست بسبب قلة تواجد الملاعب الأسفلت في مراكز الشباب، عشان كدا المستوى في الدوري الممتاز قل كتير عن زمان".

وأضاف: "محيي أراجوز كان أفضل لاعب كرة شراب في مصر لكنه مراحش نادي، ومش أي لاعب بيلعب كرة قدم خماسي يقدر يلعب على الملاعب الكبيرة".

وأوضح: "زمان كنا بنعمل الكرة الشراب من الاسفنج بتاع الأتوبيسات و العربيات الملاكي، ونقطعه مع لفه على شكل كرة بالخيط".

واختتم: "ملعبتش مع الخطيب قبل كدا، لكن اتفرجت عليه وهو بيلعب كرة شراب في مركز شباب القلعة، كان لاعيب جامد أوي هو وجمال عبد الحميد".

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