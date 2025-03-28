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سيراميكا كليوباترا يبحث عن الفوز الأول على الزمالك

11:01 ص الجمعة 28 مارس 2025
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    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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    تدريبات الزمالك
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في التاسعة والنصف مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويسعى الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لتحقيق الانتصار على سيراميكا كليوباترا، لتعويض الهزيمة من بتروجيت في كأس عاصمة مصر.

تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا

التقى الزمالك وسيراميكا كليوباترا في 10 مباريات سابقة، فاز الزمالك في 9 مواجهات ولم يتعرض لأي هزيمة، وانتهى لقاء وحيد بالتعادل.

ويبحث سيراميكا كليوباترا عن الفوز الأول على الزمالك في تاريخ مواجهات الثنائي، وكانت جميع اللقاءات السابقة بينهما في الدوري المصري، فيما عدا لقاء وحيد في كأس الرابطة المصرية.

وكان آخر لقاء جمع بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الموسم الحالي، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

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الزمالك الزمالك وسيراميكا كليوباترا تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا
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