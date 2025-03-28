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موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

10:24 ص الجمعة 28 مارس 2025

مباراة الزمالك وسيراميكا

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كتب - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة، ضمن مواجهات نصف نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2024/25.

موعد مباراة الزمالك

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الفارس الأبيض للفوز على سيراميكا والوصول للمباراة النهائية، وحصد كأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا

ويُنقل اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لبطولة الكأس في مصر والوطن العربي.

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