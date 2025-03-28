"يبحث عن الفوز الرابع".. ماذا قدم علي ماهر أمام الزمالك كمدير فني؟

كتب- يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وستحمل هذه المباراة طابع خاص، حيث تعد هذه المواجهة الأولى بين البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك وعلى ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، لكنها ستحمل الرقم 15 لماهر في تاريخ مواجهاته أمام الزمالك كمدير فني.

أرقام علي ماهر كمدير فني مع الزمالك

وستحمل هذه المواجهة الرقم 16 في تاريخ مواجهات علي ماهر كمدير فني أمام الفارس الأبيض، حيث سبق له خوض 15 مباراة من قبل.

وخلال 15 مباراة سابقة، خاضها ماهر أمام الزمالك تلقى الهزيمة في 11 مباراة، فيما حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وحضر التعادل في لقاء واحد فقط.

وسجل الزمالك في مرمى الأندية المختلفة، التي تولى تدريبها علي ماهر 21 هدفا، فيما تمكن لاعبوه من تسجيل 14 هدفا فقط.

وكان فريق المصري البورسعيدي أعلن تعيين على ماهر مديرا فنيا للفريق، خلال شهر فبراير الماضي، خلفا للمدير الفني السابق أيمن الرمادي.

وخاض علي ماهر مع سيراميكا حتى الآن 3 مباريات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

وسجل لاعبو سيراميكا كليوباترا تحت قيادة علي ماهر 8 أهداف، فيما تلقت شباكهم 4 أهداف فقط.