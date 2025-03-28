"ليس غريب على الكرة المصرية".. من هو مارتينيز حكم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا؟

كتب- يوسف محمد:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز، لإدارة مباراة نصف نهائي كأس مصر بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

من هو الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز؟

ويبلغ الحكم الهندوراسي من العمر 33 عاما، فهو من مواليد أغسطس عام 1991 بمدينة توكوا كولون بهندوراس.

وبدأ صاحب ال 33 عاما، مسيرته في التحكيم بسن صغير، بعمر 18 عاما فقط وبدأ في إدارة بعض المباريات داخل دولته.

وحصل الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز على الشارة الدولية، في عام 2017.

وشارك مارتينز في العديد من البطولات الكبرى، حيث سبق له المشاركة في كأس العالم للشباب عام 2019، كما شارك في مونديال قطر 2022، بالإضافة إلى مشاركته في أولمبياد باريس 2024.

ومارتينيز ليس بالغريب على الكرة المصرية، حيث سبق له إدارة مباراتين للمنتخب المصري الأول والأولمبي، الأولى أمام منتخب الأردن، في ربع نهائي كأس العرب عام 2021 والتي انتهت لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكانت المباراة الثانية التي يديرها مارتينيز للكرة للمنتخب المصري، هى مباراة المنتخب الأولمبي أمام منتخب فرنسا الأولمبي، في نصف نهائي أولمبياد باريس عام 2020، الذي انتهى لصالح فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف.