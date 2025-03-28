موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة 28 مارس، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وتنقل مباراة الفارس الأبيض أمام فريق سيراميكا كليوباترا، عبر قناة "أون تايم سبورت"، الناقل الحصري للبطولة.

ويذكر أن الزمالك تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على سموحة بنتيجة 4 - 2 ، فيما تأهل سيراميكا إلى الدور ذاته بعد الفوز على حساب الجونة بنتيجة 3-1.