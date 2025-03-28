موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

يلاقي فريق بيراميدز نظيره البنك الأهلي اليوم الجمعة 28 مارس، في إطار منافسات بطولة كأس مصر موسم 2024-2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًُ بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وتنقل مباراة بيراميدز أمام فريق البنك الأهلي، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

والجدير بالذكر أن بيراميدز، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة بعد الفوز على حساب نظيره إنبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.